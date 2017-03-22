Рекордное количество спортсменок примут участие в XV Международном турнире по художественной гимнастике БФСО «Динамо» на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Об этом рассказала на пресс-конференции именитая спортсменка, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: БЕЛТА

В соревнованиях, которые пройдут 25−26 марта на площадке минского Дворца спорта, на гимнастический ковер выйдут грации разных возрастов: от 2001 до 2008 годов рождения.

— По сравнению с предыдущими турнирами немного изменили формат, за счет чего увеличилось и количество участников. Зрители смогут увидеть выступления гимнасток в категории «сеньорки».

Также разыграем награды в групповом упражнении с десятью булавами среди юниорок (2002−2004 г. р.), определим лучшую команду юниорок. Дадим шанс проявить себя на одной из главных спортивных арен Минска совсем юным дарованиям, у которых не так много турниров.

По сути, многие гимнастки, кто примет участие в соревнованиях 25−26 марта, начнут отбор и подготовку к летним Олимпийский играм в Токио, — рассказала Марина Лобач.

Всего планируется участие в состязаниях 145 спортсменок. Расширилась и география турнира: дебютируют на нем грации из Чехии, после небольшого перерыва вновь в Минск приедет команда Украины.

Белорусская сборная традиционно будет представлена в своих возрастах сильнейшим составом. На прошлых соревнованиях победа белорусок была убедительной. К примеру, Алина Горносько и Юлия Исаченко заняли первые места в отдельных видах, Исаченко также выиграла в многоборье.

Во Дворце спорта с интересом ожидают выступления обновленной белорусской команды в групповом упражнении.

Помимо главного трофея, именной статуэтки, участниц ждет множество различных наград.

Президентский спортивный клуб по традиции подготовил подарки всем участницам, тренерам, руководителям команд и судьям турнира, а также предоставляет ценные призы для победительниц в различных видах и многоборье.

Соревнования в минском Дворце спорта стартуют 25 марта в 10.00. Финалы начнутся в 13.30 в заключительный день турнира 26 марта.

Турнир на призы Марины Лобач станет важным этапом подготовки к чемпионату Европы, который в этом году пройдет в конце мая в Будапеште.