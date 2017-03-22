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Беларусь и Куба впервые проведут конкурс научно-технических проектов

23.03.2017 21:12 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Куба впервые проведут конкурс научно-технических проектов

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки, технологий и окружающей среды Кубы объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2017-2018 годы.

Как сообщила пресс-служба ГКНТ, заявки принимаются в период с 27 марта по 27 апреля 2017 года по приоритетным направлениям сотрудничества: биотехнологии (клеточные технологии, нанобезопасность); медицина (онкологические исследования, ядерная медицина); медицинские технологии.

Документы должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, а также письменные обязательства по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании затрат по проекту. Заполненные формы с сопроводительным письмом необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс белорусско-кубинских научно-технических проектов проводится впервые в соответствии с решением первого заседания совместной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий от 6 мая 2016 года.

 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки, технологий и окружающей среды Кубы объявили конкурс совместных научно-технических...

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