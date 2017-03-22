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Лельчицкий "Альянс" победил в "Золотой шайбе" в старшей возрастной группе дивизиона "Б"
Лельчицкий «Альянс» победил в республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в старшей возрастной группе дивизиона «Б», сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.
Матчи решающей стадии прошли в Ледовом дворце в Пружанах. В финальной игре юные хоккеисты из Гомельской области, уступая по ходу встречи команде «Кадино» из Могилевского района, сумели сравнять счет — 3:3, а в серии послематчевых буллитов забросили решающую шайбу.
Дятловская «Юность» из Гродненской области в овертайме обыграла «Уникум» из Борисовского района (4:3) и стала бронзовым призером.
Лучшими игроками турнира признаны:
вратарь — Егор Черник («Звездная», Пружанский район),
защитник — Александр Шишня («Юность»),
нападающий — Никита Хаданенок («Кадино»),
лучший бомбардир — Сергей Казаченко («Альянс»).
Символическая пятерка турнира: Денис Кашко («Юность»), Данат Берковский («Уникум»), Валерий Косинский («Альянс»), Вадим Быстров («Кадино»), Владислав Просвещенников («Луч», Городок, Витебская область).
Ранее победу в дивизионе «Б» в младшей возрастной группе одержали «Орлята» из агрогородка Орля Щучинского района Гродненской области.
В «Золотой шайбе» в дивизионе «Б» участвуют команды районов и городов, где нет крытых катков с искусственным льдом. Такой вариант позволяет повысить уровень соперничества между командами и в то же время дает возможность командам из глубинки также побороться за почетный трофей.
Республиканские соревнования «Золотая шайба» были возрождены благодаря инициативе главы государства Александра Лукашенко. С 1997 года турнир проводится на призы президента Беларуси.
Организаторами соревнований «Золотая шайба» являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, БРСМ, Федерация хоккея Беларуси, детско-юношеский клуб по хоккею «Золотая шайба».
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Лельчицкий "Альянс" победил в республиканских соревнованиях "Золотая шайба" в старшей возрастной группе дивизиона "Б".
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