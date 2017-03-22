Лельчицкий «Альянс» победил в республиканских соревнованиях «Золотая шайба» в старшей возрастной группе дивизиона «Б», сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.



Фото: Екатерина Гараева, БЕЛТА

Матчи решающей стадии прошли в Ледовом дворце в Пружанах. В финальной игре юные хоккеисты из Гомельской области, уступая по ходу встречи команде «Кадино» из Могилевского района, сумели сравнять счет — 3:3, а в серии послематчевых буллитов забросили решающую шайбу.

Дятловская «Юность» из Гродненской области в овертайме обыграла «Уникум» из Борисовского района (4:3) и стала бронзовым призером.

Лучшими игроками турнира признаны:

вратарь — Егор Черник («Звездная», Пружанский район),

защитник — Александр Шишня («Юность»),

нападающий — Никита Хаданенок («Кадино»),

лучший бомбардир — Сергей Казаченко («Альянс»).

Символическая пятерка турнира: Денис Кашко («Юность»), Данат Берковский («Уникум»), Валерий Косинский («Альянс»), Вадим Быстров («Кадино»), Владислав Просвещенников («Луч», Городок, Витебская область).

Ранее победу в дивизионе «Б» в младшей возрастной группе одержали «Орлята» из агрогородка Орля Щучинского района Гродненской области.

В «Золотой шайбе» в дивизионе «Б» участвуют команды районов и городов, где нет крытых катков с искусственным льдом. Такой вариант позволяет повысить уровень соперничества между командами и в то же время дает возможность командам из глубинки также побороться за почетный трофей.

Республиканские соревнования «Золотая шайба» были возрождены благодаря инициативе главы государства Александра Лукашенко. С 1997 года турнир проводится на призы президента Беларуси.

Организаторами соревнований «Золотая шайба» являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, БРСМ, Федерация хоккея Беларуси, детско-юношеский клуб по хоккею «Золотая шайба».