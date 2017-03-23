Хоккеисты ярославского «Локомотива» не удержали перевес в 2 шайбы и проиграли в овертайме в гостях у питерского СКА в стартовом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.



Фото: khl.ru

«Локомотив» вынужден был обходиться без своего лучшего бомбардира в плей-офф Брендана Козуна, получившего травму в заключительном матче серии против московского ЦСКА.

СКА — «Локомотив» — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Коскиранта (С.Широков, Антон Белов, 6.54, в большинстве), 1:1 — Лугин (Рафиков, Аверин, 34.09), 1:2 — Аверин (Коледов, Любушкин, 36.22), 2:2 — Херсли (Шипачев, Дадонов, 45.31), 2:3 — Тальбо (Контиола, 46.34), 2:4 — Мосалев (Апальков, Эмиль Галимов, 47.21), 3:4 — Н. Гусев (Херсли, Шипачев, 55.03, в большинстве), 4:4 — Коскиранта (Херсли, Антон Белов, 59.50, 6 на 5), 5:4 — Херсли (Шипачев, Н. Гусев, 72.51).

Броски: 51−35 (13−9, 15−9, 15−10, 8−7).

Штраф: 16−26.

Еще за 5 минут до конца третьего периода встречи со СКА ярославцы, на предыдущих стадиях плей-офф КХЛ выбившие из турнира минских динамовцев и московский ЦСКА, вели в счете с разницей в две шайбы, но не удержали победу, позволив питерским армейцам перевести игру в овертайм за 10 секунд до сирены.

В овертайме же шведский защитник Патрик Херсли эффектным броском принес волевую победу СКА. Скандинав, заработавший 4 (2+2) бомбардирских балла, стал главным героем поединка.

Следующие матчи финальной серии Запада между питерским СКА и ярославским «Локомотивом» запланированы на 25 марта (в Санкт-Петербурге), 27 и 29 марта (в Ярославле) и, если потребуется, на 31 марта (в Санкт-Петербурге), 2 апреля (в Ярославле) и 4 апреля (в Санкт-Петербурге).

Матчи финальной серии Восточной конференции между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом» запланированы на 24 и 26 марта (в Магнитогорске), 28 и 30 марта (в Казани) и, если понадобится, на 1 апреля (в Магнитогорске), 3 апреля (в Казани) и 5 апреля (в Магнитогорске).