Под стражей находится 26 человек, среди которых есть лица с боевым опытом. Аресты могут продолжиться .

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) - наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет, сообщает БЕЛТА .

Проведено 29 обысков у активистов организаций «Белый легион» и «Молодой фронт.» Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, пособия по ведению боевых действий в городе, обнаружены крупные денежные суммы в долларах США.

Опубликовано оперативное видео, распространенное государственными телеканалами Беларуси. Один из задержанных 26-ти активистов утверждает: "Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий и упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях - поступило сообщение, что 25 марта, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление", - рассказал он в эфире телеканала «СТВ» (ctv.by).

Активист также указал на схрон в районе деревни Теребейное в Столбцовском районе. Саперы-пиротехники обнаружили в нем завернутую в мешковину арматуру, две 100-литровые емкости с железными прутами и 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним.

В КГБ заявили, что оперативно-следственные действия продолжатся с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.

Обстановка в Беларуси продолжает накаляться . По данным правозащитников , Беларусь идет на очередной антирекорд в вопросе нарушения прав человека. На 23 марта число пострадавших за акции гражданского и социального протеста приближается к 280 - столько человек были осуждены или задержаны в стране за последние недели.

Напомним, после заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, по стране прокатилась новая волна арестов .

Речь белорусского президента вызвала замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Недовольны им оказались в Украине и Литве.