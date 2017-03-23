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КГБ задержало 26 человек. Заведено уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам
Под стражей находится 26 человек, среди которых есть лица с боевым опытом.
КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) - наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет, сообщает
Проведено 29 обысков у активистов организаций «Белый легион» и «Молодой фронт.» Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, пособия по ведению боевых действий в городе, обнаружены крупные денежные суммы в долларах США.
Опубликовано оперативное видео, распространенное государственными телеканалами Беларуси. Один из задержанных 26-ти активистов утверждает: "Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий и упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боя в городских условиях - поступило сообщение, что 25 марта, возможно, будет атакована колонна демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление", - рассказал он в эфире телеканала «СТВ» (ctv.by).
Активист также указал на схрон в районе деревни Теребейное в Столбцовском районе. Саперы-пиротехники обнаружили в нем завернутую в мешковину арматуру, две 100-литровые емкости с железными прутами и 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним.
В КГБ заявили, что оперативно-следственные действия продолжатся с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.
Обстановка в Беларуси
Напомним, после
Речь белорусского президента
Глава государства называет сложившуюся ситуацию
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Под стражей находится 26 человек, среди которых есть лица с боевым опытом. Аресты могут продолжиться.
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