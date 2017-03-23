|
Минобороны РФ опубликовало кадры учений артиллеристов
23.03.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В учениях принимали участие расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С".
© Фото: Russian Helicopters
На видео артиллерийские расчеты двигаются на полигон, затем артиллеристы определили цели и нанесли по ним групповой удар из всех орудий. Точность попадания в цель контролировалась в том числе с помощью тепловизоров.
Участники учений потренировались также в нанесении групповых ударов по движущимся целям, командным пунктам условного противника и складам с оружием. Координаты артиллеристам передавали беспилотники.
Ранее на этом же полигоне прошли
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупномасштабные учения артиллерийских подразделений Центрального военного округа прошли в Оренбургской области. Смотрите на видео, как проходили учебные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии