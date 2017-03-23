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Минобороны РФ опубликовало кадры учений артиллеристов

23.03.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В учениях принимали участие расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С".

Минобороны РФ опубликовало кадры учений артиллеристов
© Фото: Russian Helicopters
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На видео артиллерийские расчеты двигаются на полигон, затем артиллеристы определили цели и нанесли по ним групповой удар из всех орудий. Точность попадания в цель контролировалась в том числе с помощью тепловизоров.

Участники учений потренировались также в нанесении групповых ударов по движущимся целям, командным пунктам условного противника и складам с оружием. Координаты артиллеристам передавали беспилотники.

Ранее на этом же полигоне прошли учения с участием комплексов "Искандер-М". Ракетчики тренировались в стрельбе по аэродрому условного противника.

 
 
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Крупномасштабные учения артиллерийских подразделений Центрального военного округа прошли в Оренбургской области. Смотрите на видео, как проходили учебные...

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