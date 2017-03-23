МИНСК, 23 мар — Sputnik. Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси рассказал, что среди задержанных активистов "Белого легиона" есть профессиональные боевики, сообщают государственные СМИ.

Во вторник 21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Могилев, заявил, что в Беларуси был обнаружен лагерь подготовки боевиков, готовивших беспорядки с применением оружия, и уже два десятка человек задержаны правоохранителями . Информация в СМИ о задержаниях начала поступать утром следующего дня, в том числе сообщалось, что вечером во вторник задержали бывшего лидера распущенной в начале 2000-х патриотической организации "Белый легион" Мирослава Лозовского, а также несколько бывших членов бобруйского клуба "Патриот". По информации незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в настоящее время среди задержанных правоохранителями 17 человек.

"При этом в случае с "Белым легионом" мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками возрастом от 25 до 43 лет", — отметили в КГБ.

В ведомстве отметили, что по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — активисты "Белого легиона" вместе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" с лидеров Дмитрием Дашкевичем. Всего, по информации КГБ, задержаны 26 человек. Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов.

Оружие и украинские боевики

В КГБ проинформировали, что в результате проведенных обысков были изъяты автомат Калашникова, три карабина, два пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов "Белого легиона" оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Для этих целей Лозовский намеревался привлечь "молодофронтовцев". Кроме того, в Минск планировалось прибытие украинских боевиков. Речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми "Белый легион" тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований.

В КГБ также заявили, что есть данные, свидетельствующие о возможном участии в несанкционированных акциях экстремистки настроенной иностранной молодежи.

Оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.