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Гаишники 30 километров преследовали пьяного водителя под Любанью

23.03.2017 19:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта, на дороге Р55 в черте города Любань (Минская область). Водитель Great Wall, увидев в 300 метрах перед собой инспекторов Госавтоинспекции, принял решение не удрать от них. Сотрудники ГАИ с включенными маячками красно-синего цвета начали преследование машины. Однако водитель игнорировал всяческие требования остановиться и даже предпринял попытку столкнуть авто ГАИ в кювет.

Гаишники 30 километров преследовали пьяного водителя под Любанью
© flickr.com/ Sam-Cat
Водитель устроил погоню с ГАИ в Добрушском районе из-за медного кабеля

"На отдельных участках автодорог скорость достигала 160 км/ч. В общей сложности преследование длилось более 30 километров", — рассказали в ГАИ Минской области.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух инспекторы были вынуждены открыть огонь по колесам джипа. "Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал", — продолжили в областной ГАИ.

Выяснилось, что за рулем был местный житель, который неоднократно нарушал Правила дорожного движения, в частности за езду в нетрезвом виде. "И на этот раз с явными признаками опьянения был доставлен медучреждение для освидетельствования", — заключили в ГАИ. 

 
 
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Экипаж ГАИ более 30 километров преследовал нетрезвого водителя-лихача недалеко от Любани. Смотрите на видео кадры погони.

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