Инцидент произошел вечером во вторник, 21 марта, на дороге Р55 в черте города Любань (Минская область) . Водитель Great Wall, увидев в 300 метрах перед собой инспекторов Госавтоинспекции, принял решение не удрать от них. Сотрудники ГАИ с включенными маячками красно-синего цвета начали преследование машины. Однако водитель игнорировал всяческие требования остановиться и даже предпринял попытку столкнуть авто ГАИ в кювет.

"На отдельных участках автодорог скорость достигала 160 км/ч. В общей сложности преследование длилось более 30 километров", — рассказали в ГАИ Минской области.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух инспекторы были вынуждены открыть огонь по колесам джипа. "Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал", — продолжили в областной ГАИ.

Выяснилось, что за рулем был местный житель, который неоднократно нарушал Правила дорожного движения, в частности за езду в нетрезвом виде. "И на этот раз с явными признаками опьянения был доставлен медучреждение для освидетельствования", — заключили в ГАИ.