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Гаишники 30 километров преследовали пьяного водителя под Любанью
23.03.2017 19:58 — Разное | Sputnik Беларусь
"На отдельных участках автодорог скорость достигала 160 км/ч. В общей сложности преследование длилось более 30 километров", — рассказали в ГАИ Минской области.
После нескольких предупредительных выстрелов в воздух инспекторы были вынуждены открыть огонь по колесам джипа. "Водитель не справился с управлением, съехал в мелиоративный канал", — продолжили в областной ГАИ.
Выяснилось, что за рулем был местный житель, который неоднократно нарушал Правила дорожного движения, в частности за езду в нетрезвом виде. "И на этот раз с явными признаками опьянения был доставлен медучреждение для освидетельствования", — заключили в ГАИ.
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Экипаж ГАИ более 30 километров преследовал нетрезвого водителя-лихача недалеко от Любани. Смотрите на видео кадры погони.
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