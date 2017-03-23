



В Беларуси уже в следующем году могут ввести страхование от безработицы. Эксперты называют инициативу хорошей, но считают, что данную меру нужно было вводить гораздо раньше.

В течение нескольких месяцев над проблемой введения в стране системы страхования от безработицы работала созданная по поручению правительства межведомственная группа. В начале февраля текущего года ее предложения направлены в Совмин. При этом, как отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, конкретного решения пока нет.

Как рассказал замминистра, для запуска системы страхования от безработицы предлагается повысить пособие по безработице до 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ) уволенным в связи с сокращением численности или штата работников, до 50% БПМ – другим работникам, уволенным по уважительным причинам.

Ожидается, что оставшийся без работы в течение полугода сможет рассчитывать на выплату в размере 60% от своей средней заработной платы.

Выплата пособия по безработице будет осуществляться только зарегистрированным в органах службы занятости. Участвовать в формировании страхового фонда будут работники и наниматели на равных условиях.

В случае одобрения выработанных подходов работа по введению в республике системы страхования от безработицы может начаться уже в 2018 году, уточнил Андрей Лобович.

Это нужно было делать раньше

Как отметила в комментарии для «Ежедневника» политолог, руководитель исследований проекта BIPART Инна Ромашевская, «данное решение, безусловно, хорошее»: оно давно назрело, его рекомендовали международные экспертные организации. Но проблема в том, по мнению эксперта, что мы, как всегда, опоздали: такую меру нужно было вводить «позавчера». Поскольку во всем мире подобные схемы основаны на том, что в более благополучные годы создается некий запас, чтобы потом, в менее благополучные времена, его тратить. В Беларуси, к сожалению, такие решения принимаются, когда уже ситуация безвыходная.

«Это, как и с пенсионным возрастом: его надо было повысить, чтобы как-то спасти бюджет и фонд заработной платы, – рассказала Инна Ромашевская. – Так и данную меру нужно было вводить гораздо раньше, когда уровень безработицы был низкий и когда граждане и работодатели могли отчислять какие-то значимые суммы в этот фонд».

Сегодня же, на взгляд эксперта, если данная схема будет внедрена, придется доплачивать из бюджета, который по вполне объективным причинам находится не в лучшем состоянии.

«Поэтому данная схема системы страхования от безработицы не будет самоокупаемой», – резюмировала эксперт.

А что в других странах?

Систему страхования по безработице используют сегодня примерно в 70 странах. Схема является единой для всех стран: потерявшему работу выплачивается пособие в рамках обязательного страхования от безработицы, финансируемое взносами работодателей и работников.

«При этом предполагается, что человек будет активно искать работу. Поэтому во всем мире принимаются шаги, чтобы человек не становился «вечным» безработным. Так, чем дольше он остается безработным, тем меньше он получает денег», – рассказала Инна Ромашевская.

При этом важно то, подчеркивает эксперт, что человека не оставляют одного со своей проблемой, во многих странах прекрасно действует отлаженная система социальной поддержки.

Службы занятости работают с безработным по принципу индивидуального плана: с ним совместно решается, что он собирается делать, какого рода вакансии ему подходят, какие необходимы дополнительные навыки.

«Естественно, главная проблема возникает с теми, у кого прежде не было никакого опыта работы, – отметила Инна Ромашевская. – Это выпускники вузов, выпускники учебных заведений, которые получили какую-то рабочую специальность, а также те, о которых постоянно говорят наши власти, то есть социально неблагополучная часть населения».

«Они же не могут отправить резюме в какую-то компанию и получить там работу, – добавила эксперт. – Поэтому им не столько важно приобретение новых навыков, освоение какого-то нового программного обеспечения. Гораздо важнее для них получить рабочий опыт, доказать, что они могут нести рабочую нагрузку, приходить на работу, выполнять поручения. В этом им помогают службы занятости».

Это означает, что службы занятости работают там не по принципу механического взаимодействия: всех трудоустроить, как это чаще всего происходит у нас. Данный механизм направлен на взаимодействие с человеком таким образом, чтобы после периода получения пособия по безработице он мог независимо трудоустроиться, резюмировала Инна Ромашевская.