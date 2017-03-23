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Белорусы доиграли прерванный матч друг против друга на теннисном турнире в Китае

24.03.2017 07:38 — Разное | Tut.by  
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Два белорусских теннисиста — Илья Ивашко и Владимир Игнатик, чей поединок за выход в полуфинал одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 50 тысяч долларов, был прерван 23 марта из-за наступления темноты, доиграли матч 24 марта ранним утром по минскому времени.


Илья Ивашко и Владимир Игнатик. Фото: tennis.by

Победу в белорусском «междусобойчике» одержал Илья Ивашко. Как уже сообщалось, первый сет четвертьфинального поединка он выиграл за 63 минуты на тай-брейке еще вчера — 7:6 (11:9). А сегодня управился быстрее, всего за 36 минут — 6:2. Общая продолжительность игры составила 99 минут.

Илья Ивашко (185-е место в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал, одолев польского теннисиста Хуберта Гуркача (№ 359) — 6:4, 4:6, 7:5.

Владимир Игнатик (№ 147), посеянный на турнире под седьмым номером, в 1/8 финала выиграл у японца Шуичи Секигучи (№ 324) — 7:6, 6:4.

Счет личных встреч Ивашко и Игнатика стал теперь 2:1.

Соперником 23-летнего Ильи Ивашко в полуфинале станет 27-летний итальянец Томас Фаббиано (№ 168), посеянный на турнире под 6-м номером. Ранее соперники не встречались.

 
 
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Илья Ивашко и Владимир Игнатик, чей поединок в китайском Гуанчжоу был прерван из-за наступления темноты, доиграли матч 24 марта ранним утром по минскому времени.

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