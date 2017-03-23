Пресс-релизы об автоновинках можно читать по диагонали: вслед за словом «новый» в произвольном порядке, но обязательно употребляются «лучше, больше, выше, мощнее». В зависимости от модели добавляются также «более экономичный, комфортный, роскошный» и т.д. Но так ли ощутим прогресс новейших моделей на фоне уже давно известных? Чтобы выяснить это, мы взяли новый Hyundai Accent и условно «старый» Skoda Rapid на сравнительный тест.

Все самое интересное о Hyundai Accent и Skoda Rapid — в коротком ролике от наших партнеров, канала Test-drive TV . Полную версию тест-драйва можно посмотреть здесь .

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«Новее» равно «дороже»

На презентации нового Hyundai Accent тоже было много сказано о том, насколько лучше стало новое поколение. И это не преувеличение: колесная база увеличилась на 30 мм, за счет чего увеличился запас пространства в салоне. Передняя подвеска прежняя, но перенастроенная, а задняя — полностью новая, от Creta/Elantra, что позволило избавиться от главного недостатка прежнего поколения — нестабильного поведения на неровной дороге. Более эффектный дизайн сам обращает на себя внимание, а еще значительно богаче стал список стандартного оснащения.

Расплата за это — в прямом смысле слова — более высокая цена: от 21 900 рублей. В базу входит система стабилизации, две подушки безопасности и ABS, но при этом нет кондиционера и даже простенькой аудиосистемы. Все это появляется лишь во второй комплектации Active стоимостью от 24 900 рублей. Но стоит учитывать, что данные цены относятся к 1,4-литровой 100-сильной модификации, а 123-сильный 1,6-литровый Accent предлагается минимум в комплектации Active и стоит от 25 900 рублей. С 6-диапазонным «автоматом» еще дороже — от 27 900 рублей.





А это — уже территория пусть и давно выпускающейся, но зарекомендовавшей себя исключительно с положительной стороны Skoda Rapid. Помимо того что это лифтбек со всеми вытекающими преимуществами (выглядит как седан, но более функционален), Rapid с колесной базой в 2602 мм имел один из самых просторных салонов в своем классе. Но у нового Accent колесная база составляет 2600 мм, так что нам еще предстоит выяснить, где задним пассажирам комфортнее — в Accent или в Rapid?

Цены на Skoda Rapid начинаются с 22 647 рублей, и, как и в случае с Accent, это цена базовой 90-сильной версии. 110-сильная стоит от 24 617 рублей, а если добавить еще и автоматическую 6-диапазонную коробку передач, то приготовьте минимум 26 094 рубля. Причем в базовой версии Active тоже нет аудиосистемы и кондиционера, но зато есть одна подушка безопасности и ESC. Если вышеперечисленные позиции оснащения для вас принципиальны, то они доступны, начиная со второй комплектации Ambition. Но тогда и цены получаются другие: 26 586 рублей за базовую 90-сильную версию, 28 556 — за 1,6-литровую на «механике», и 30 197 — за 1,6 с «автоматом». То есть в базовых комплектациях Skoda немного дороже Hyundai. Но лучше ли?

Немецкий фундаментализм и корейская неоклассика





Если говорить конкретно об эргономике, то определенно да. Немецкое наследие в чешской Skoda проявляется и в идеальном профиле жестковатого кресла, и в огромных диапазонах регулировок кресла и рулевого колеса (по высоте и вылету). Садясь за руль, понимаешь, что, несмотря на годы, слепой тест Rapid выиграет у большинства одноклассников — все настолько четко и приятно работает, будто сидишь в «породистом» гольф-классе, не меньше.

В неслепом тесте интерьер Rapid восхищает меньше — чувствуется, что он слегка отстал от моды. Здесь все, как бы это лучше выразиться… слишком традиционно! Традиционно немецкий автомобиль — строгий, но чрезвычайно аккуратный, даже в самых, казалось бы, незначительных мелочах. Полноценные дверные ручки, оружейная четкость работы КП, информативные педали — все безупречно. Недостатком при желании можно назвать разве что «радиальную» оцифровку циферблатов на панели, но к этому быстро привыкаешь. Ну и пластик, конечно, откровенно жесткий.





У Accent ощущения от интерьера если не противоположные, то во многом полярные. Модный дизайн и хорошее оснащение компенсируют и жестковатый пластик, и отсутствие полноценных дверных ручек, и недостаток ощущения «немецкого» качества в мелочах. Не сказать что здесь хуже, но — попроще. Двери закрываются с дешевым стуком, у водительского кресла не такой выверенный профиль, диапазоны регулировок руля и кресла поменьше. Впрочем, по эргономике у большинства водителей все равно претензий не возникнет, посадка за рулем удобная.

Отметим у Hyundai очень шуструю и удобную мультимедийную систему с навигацией, которая хоть и предлагается только в топ-версии, но хотя бы в общем списке оборудования, а не в качестве опции, как у Skoda. При этом мультимедийная система «коннектится» еще и с Android Auto.



Задний диван Skoda Rapid радует простором и удобным профилем, но высокий центральный тоннель делает третьего пассажира нежеланным гостем

На заднем ряду в Skoda Rapid пассажиры чувствуют себя вольготно и комфортно. Очень удобный диван, приличный запас пространства в области коленей — мечта, а не машина? Да, если вы не очень высокого роста, потому что иначе ощущается близость макушки с обивкой крыши.

Ширина салона на уровне дверных подлокотников — 1420 мм. А вот центрального подлокотника у данного Rapid не оказалось. Обращает на себя внимание и центральный тоннель — мало того что он и сам по себе массивный, так еще и подстаканники на нем разместили. Все это создает неудобства третьему пассажиру.



По сравнению с предыдущим поколением Accent места сзади стало ненамного больше, а головы высоких пассажиров по-прежнему упираются в ниспадающую крышу. Есть даже подогрев, но, как и у Rapid, он предлагается только за доплату в дополнительном пакете опций

У Accent центрального тоннеля сзади как такового нет — пол почти ровный, имеется лишь небольшая накладка. Но это, увы, единственное явное преимущество. В остальном задний ряд в Hyundai хоть по чуть-чуть, но проигрывает. Здесь ощутимо меньше запас пространства над головой — и если в Skoda рослые пассажиры лишь ощущают близость потолка, то в Accent уже контактируют с ним. Меньше запас пространства для коленей, однако ступни точно также можно подсунуть под высоко установленные передние кресла.

Что касается других удобств, то даже несмотря на то что тестовый Accent — в очень богатой комплектации, у него тоже не оказалось центрального подлокотника. И, соответственно, нет и подстаканников — если не считать таковыми мелкие выемки в дверях. А вот что касается ширины салона, то результат оказался идентичным Rapid — на уровне локтей мы намерили 1420 мм.



Для седана сегмента B+ багажник неплох — широкий проем, спинки складываются, под полом — полноразмерное запасное колесо

Переходя из салона к багажнику, первое, на что обращаешь внимание в Accent, — это отсутствие клавиши замка на крышке багажника. Хотя, прошу заметить, это далеко не базовая комплектация! Открыть багажник можно либо с ключа, либо кнопкой в салоне. А еще багажник может открываться автоматически, когда вы близко подходите к нему с ключом — но это дополнительная опция.

Полезный объем — 480 литров. Под хлипким фальшполом — полноразмерное запасное колесо, но на стальном диске. При складывании половинок задних сидений открывается проем в салон, слегка зауженный усилителями кузова. При этом спинки складываются не до горизонтали и не вровень с полом. В общем, по меркам класса — все очень неплохо.



Багажник Skoda Rapid — чемпион по вместительности и функциональности. Все же это не седан, а лифтбек

Но нет предела совершенству, и именно лифтбек Skoda Rapid демонстрирует, что такое действительно практичный автомобиль. Объем его здесь на 50 литров больше, но главное даже не это. А то, что, поднимая крышку багажника, она же пятая дверь, вы получаете возможность погрузить в салон не просто длинномер, а довольно габаритный длинномер. Который в Accent не поместится, потому что не пролезет по высоте между нижней и верхней кромками.

Хватает и других приятных сюрпризов. Клавиша электромагнитного замка на крышке багажника — уже в базовой комплектации, на боковинах багажника — удобные крючки для пакетов, под полом — запаска и «органайзер» для инструмента и нужных мелочей. Так что багажник у Rapid однозначно лучше — и вместительнее, и удобнее, и функциональнее.

Для хороших и плохих дорог

Возвращаясь за руль, волей-неволей вспоминаешь добрым словом немецких инженеров — все же эргономика у Rapid идеальна. Равно как и настройки: информативность педалей позволяет с первой попытки плавно тронуться даже на самом крутом подъеме, руль информативен, но не перетяжелен, рычаг КП работает настолько четко, что водитель не против лишний раз переключиться.



Шасси демонстрирует правильные европейские повадки — пока вы едете по ровной дороге, Rapid восторгает. Но стоит появиться неровностям, как начинаются претензии: подвеска кажется чуть жестковатой, хотя и энергоемкой. Но при этом на участке очень неровной дороги, который мы выбрали для тестирования, Rapid продемонстрировал еще и сильные вертикальные перемещения — сказывается короткоходность подвесок. А на «лежащих полицейских» передние амортизаторы очень громко срабатывают на отбой, если вы проехали чуть быстрее, чем «шепотом». Но это даже не особенность Rapid — таким недугом страдают почти все модели VAG.

Второй источник шума в салоне — двигатель. Его слышно и на холостых, и на средних, и уж тем более на высоких оборотах. Причем обращает на себя внимание не столько громкость звука, сколько тональность — это низкий грубоватый рокот.





В салоне Accent поначалу кажется тише. Однако это только кажется, и именно из-за звука двигателя: его уровень вряд ли меньше, чем в Rapid, но сама тональность не столь раздражающая. Впрочем, чего гадать? Мы замерили уровень шума в салоне на скорости 60 и 100 км/ч, и получили следующие результаты: у Accent — 63 и 67 Дб, а у Rapid — 60−61 и 65 Дб соответственно. Как так? А вот так — именно тональность звука двигателя мешает прочувствовать, что Rapid немного тише.

Подвески Accent настроены иначе: они мягче, и машину на высокой скорости чувствуешь чуть хуже, если говорить о «единении» с автомобилем. Однако кого это волнует, если Accent по ямам едет без раздражающих ударов и толчков? И уж тем более он не грохочет подвесками на «полицейских» и в целом для плохих дорог настроен лучше. Впрочем, чему удивляться, если перенастройка шасси для российских «направлений» была одной из главных задач — ведь именно за виляние задней оси на ямах и ругали предыдущий Accent.

Но зато теперь ругать «ходовку» не за что — что ямы, что колеи, что стыки для Accent не являются источником раздражения или дискомфорта. И пусть шум качения колес и шлепки на стыках отчетливо слышны в салоне, больше внимания обращает на себя именно энергоемкость подвесок и их способность «фильтровать» неровности, не передавая в салон. На том же участке неровной дороги Hyundai проехал гораздо мягче, словно неровности за время смены автомобиля срочно подлатали. И за счет более длинноходных подвесок вертикальные колебания кузова ощущаются не столь остро, общий уровень комфорта заметно выше.

Управляемость за гранью

Но не станет ли уровень комфорта на плохой дороге причиной дискомфорта в экстремальной ситуации? Ведь, как мы говорили выше, у Accent не такое тесное «взаимопонимание» с водителем, подвески длинноходные, настройки более комфортные…

Отправляемся на «переставку» — имитируем объезд неожиданно возникшего препятствия. Многие считают это упражнение лишним в процессе тест-драйва, апеллируя к тому, что на своих автомобилях никто не носится в заносах. Однако посмотрите сводку ГАИ и ролики на «ютубе» и убедитесь, что способность автомобиля после вынужденного резкого маневра остаться в пределах своей полосы — это важно. Именно для этого практически все современные автомобили (даже UAZ Patriot) оснащаются системой стабилизации и тягового контроля. А наши сегодняшние соперники — даже в базовой комплектации.











Первым на площадку выезжает Rapid — все же именно он долгие годы считался практически эталонным в плане настройки шасси автомобилем в своем классе. Разгон до 80 км/ч, резкий маневр сначала в одну, затем в другую сторону и… ничего! Ничего страшного не происходит: Rapid уверенно объезжает воображаемого «оленя», выскочившего на дорогу, и возвращается в свою полосу. От водителя даже не потребовалось никаких экстремальных навыков: система стабилизации сработала четко, и коррекция заноса прошла незаметно для пилота. Что ж, зачет!











Запускаем на площадку Accent — разгон, рывок рулем, коррекция. Нет, коррекция заноса не понадобилась — из-за более плавных и растянутых во времени реакций Hyundai сорваться в скольжение даже не пытался. Препятствие он объехал, но чуть более «лениво», чем Skoda. При этом заметно, что более длинноходные подвески позволяют кузову сильнее крениться — но под контролем системы стабилизации это не пугает. Да и в целом, вспоминая экстремальную презентацию нового Accent на гоночной трассе, понимаешь, что машина настроена оптимально — и для плохих, и для хороших дорог, для спокойного и спортивного вождения.





Так что же в итоге выбрать — новый Accent или «старый» Rapid? Для тех, кому важны потребительские качества, а именно: идеальная эргономика рабочего места водителя, вместительность салона, объем багажника и его трансформации, а также проверенная временем надежность — конечно, оптимальным выбором будет Skoda Rapid. Автомобиль, который все уже доказал.

А вот новому Hyundai Accent еще пока нужно доказать, что он стоит своих денег, что он заметно лучше предшественника и уже достоин того, чтобы сравнивать его с Rapid. Наш тест показал — можно, но с оговорками: багажник меньше, салон не такой просторный, отделка попроще. Кроме этого, в явных плюсах Hyundai — мягкая и энергоемкая подвеска, как раз для наших дорог.

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Hyundai Solaris 1.6 Skoda Rapid 1.6 Рабочий объем, см3 1591 1598 Максимальная мощность, л. с. 123 110 Максимальный крутящий момент, Нм 150 155 Максимальная скорость, км/ч 193 195 Разгон с 0 до 100 км/с, с 10,3 10,3 Расход топлива, л/100 км городской 8 7,9 загородный 4,8 4,7 Длина, мм 4405 4483 Ширина, мм 1729 1706 Высота, мм 1469 1474 Колесная база, мм 2600 2602 Дорожный просвет, мм 160 170