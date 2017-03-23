Премьера музыкальной программы "Путешествие из Парижа в Милан" состоялась осенью в большом зале Белгосфилармонии, и эта площадка была выбрана по совету народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко, рассказал продюсер Вадим Рузов ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову.

"Дальше мы будем показывать программу всей стране. 126 городов — и маленькие, и большие площадки. Будем стараться, даже если возникнут технические вопросы, приехать в любой город и собрать зрителей", — сказал Рузов.

Уникальный голос Анастасии Лейкиной знаком белорусским зрителям по телепроекту "Поющие города-3" на телеканале СТВ, в этом проекта певица стала победительницей и обладательницей главной премии с песней из репертуара Лары Фабиан.

"Еще в подростковом возрасте познакомилась с творчеством Лары Фабиан. И до сих пор она направляет меня, я очень заслушиваюсь ее песнями, именно их эмоциональностью, насколько она вкладывает душу, сердце, эмоции, она каждой песне отдается до конца", — рассказала Лейкина.

Также Анастасия Лейкина стала победительницей первого международного музыкального интернет-конкурса Your Voice 2016 ("Твой голос"). В дальнейших планах артистки — участие в международном конкурсе талантов "Biggest Talent".

Анастасия Лейкина также поделилась советами с белорусскими участницами конкурса "Ты супер!" Дарьей Черновой и Анастасией Кравченей . Продолжение проекта можно увидеть в ближайшую субботу, 25 марта, в эфире телеканала НТВ и на сайте Sputnik Беларусь. В очередном шоу впервые на конкурсную сцену выйдет белоруска Настя Кравченя.

"Конечно, я желаю терпения, удачи, трудолюбия, без него никуда. Не расслабляться и равняться на мэтров", — пожелала белорусским участницам конкурса "Ты супер" Анастасия Лейкина.

При этом певица отметила, что для нее сейчас самое главное — построение собственной карьеры и подбор репертуара. И здесь не обойтись без композитора и продюсера Вадима Рузова.

"Для меня мой продюсер написал песню "Искушение", мы очень долго над ней работали, подбирали текст", — рассказала Анастасия Лейкина и исполнила фрагмент песни a cappella в студии радио Sputnik.

Беседу с певицей Анастасией Лейкиной и продюсером Вадимом Рузовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.