Международный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это еще и праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, в этот день в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.

Sputnik 27 марта пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Молдовы и Эстонии представителей "русских" театров. В ходе разговора театральных экспертов планируется обсудить темы развития театров в наших странах, знаковые премьеры 2016-2017 года, постановки молодых авторов, особенности зрительского интереса и другие вопросы, волнующие театральное сообщество.

Для участия в видеомосте приглашены:

В Минске:

художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Горького Сергей КОВАЛЬЧИК.

В Кишиневе:

директор Русского государственного драматического театра имени Чехова Константин ХАРЕТ.

В Тбилиси:

директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова, Народный артист Российской Федерации Николай СВЕНТИЦКИЙ.

В Таллинне:

представители театрального сообщества.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 27 марта, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.