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Видеомост к Международному дню театра
24.03.2017 08:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это еще и праздник миллионов неравнодушных зрителей. И, конечно же, в этот день в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.
Sputnik 27 марта пригласил в пресс-центры в столицах Беларуси, Грузии, Молдовы и Эстонии представителей "русских" театров. В ходе разговора театральных экспертов планируется обсудить темы развития театров в наших странах, знаковые премьеры 2016-2017 года, постановки молодых авторов, особенности зрительского интереса и другие вопросы, волнующие театральное сообщество.
Для участия в видеомосте приглашены:
В Минске:
В Кишиневе:
В Тбилиси:
В Таллинне:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 27 марта, в 11:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В понедельник, 27 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится видеомост Минск – Кишинев – Тбилиси – Таллинн, приуроченный к Международному...
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