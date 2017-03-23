|
Спецоперация КГБ: 26 задержанных, планы и схрон "Белого легиона"
24.03.2017 08:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Комитет государственной безопасности (КГБ) возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси, сообщили в четверг вечером государственные СМИ Беларуси со ссылкой на ведомство.
В первой половине четверга президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам общественной безопасности с участием руководителей силовых ведомств. Глава государства признался, что его беспокоит та информация, которую он получает от спецслужб и силовиков, но
Лидеры задержаны
По данным КГБ, в рамках возбужденного уголовного дела задержаны лидеры и активисты двух не зарегистрированных в Беларуси структур — "Белого легиона" (Мирослав Лозовский) и "Молодого фронта" (Дмитрий Дашкевич). Всего, по информации КГБ, задержано 26 человек.
© Sputnik / Виктор Толочко
За последние несколько дней оперативники провели по всей стране около 30 обысков по месту жительства фигурантов уголовного дела. В результате были изъяты карабины, пистолеты, автомат, гранаты, метательные ножи, топоры, а также предметы для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме этого, у задержанных по месту жительства была обнаружена атрибутика батальона "Азов", УНА-УНСО, методички по ведению боевых действий в городских условиях.
Телеканалы показали оперативные съемки задержания Мирослава Лозовского, у которого в автомобиле был изъят автомат Калашникова без номеров.
Начали давать показания
Спецслужбы продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к обучению и подготовке к участию в массовых беспорядках. Телеканалы показали в новостных выпусках оперативную съемку, когда один из задержанных дает показания. Он рассказал о планах "Белого легиона" на ближайшую субботу — 25 марта, на эту дату оппозиция запланировала проведение уличной акции "День Воли".
"Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий. Упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боев в городских условиях 25 марта. Поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колона демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей", — заявил он.
По словам задержанного, им было сказано, чтобы были наготове и в случае чего могли оказать сопротивление.
КГБ также заявил, что во время уличной акции 25 марта в белорусской столице планировалось применение оружия, а также прибытие боевиков из Украины.
Схрон "Белого легиона"
По данным КГБ, один из задержанных сообщил оперативникам информацию о том, что в Столбцовском районе в лесном массиве имеется схрон "Белого легиона".
Прибывшие на указанное место саперы обнаружили в тайнике завернутую в мешковину металлическую арматуру, две 100-литровых емкости с железными прутьями, а также несколько гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним.
В КГБ отметили, что данному факту будет дана правовая оценка в рамках расследования уголовного дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские спецслужбы продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к обучению и подготовке к участию в массовых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии