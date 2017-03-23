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Закупки импортных продуктов питания для учреждений образования Минска планируется сократить для удешевления школьных обедов.

Этот вопрос поднимался 23 марта на заседании Минского городского исполнительного комитета. На заседании обсуждалось исполнение бюджета Минска за 2016 год и реализация мер по исполнению бюджета в 2017 году, сообщают «Минск-Новости» .

«Администрациями районов, комитетом по образованию не принимаются должные меры по контролю за удешевлением стоимости блюд», — отметил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский.

Он проинформировал, что Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) проведены мониторинги объектов общественного питания в учреждениях общего среднего образования, в ходе которых установлены факты использования при приготовлении блюд дорогостоящих пищевых продуктов, закупаемых в торговых сетях, а не у производителей.

«Это приводит к удорожанию стоимости блюд и несоблюдению натуральных норм питания», — пояснил Бурачевский.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил определить перечень продуктов питания импортного производства, которые могут быть закуплены для школ, поскольку не производятся в Беларуси, отсутствуют в связи с сезонными особенностями или по другим объективным причинам. Но фактов закупки более дорогих импортных яблок или лука при наличии аналогичной отечественной плодоовощной продукции быть не должно.