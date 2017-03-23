﻿ Китайским водителям автобусов выдали зарплату мешками с мелочью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Китайским водителям автобусов выдали зарплату мешками с мелочью

24.03.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудникам автобусного парка в китайской провинции Цзянсу выдали зарплату монетами достоинством один юань (около 0,27 рубля). Об этом сообщает BBC News.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Многие пассажиры, которых перевозила компания в феврале, приехали из других регионов страны на празднование китайского Нового года. У них не было проездных, поэтому они оплачивали дорогу мелочью. В результате к концу месяца в автобусном парке скопились сотни тысяч монет.

Руководство компании пришло к выводу, что пересчитать и отвезти такое количество мелочи в банк слишком трудно и хлопотно, а потому монеты решили раздать сотрудникам в качестве зарплаты.

Многие водители остались недовольны. «Это, конечно, деньги, но ходить по магазинам с тяжелым мешком мелочи не очень удобно», — признался один из них журналисту Jiangsu Net. Другой посетовал, что монеты поделили неточно. Кому-то досталось не больше 300 юаней, а другим — тысяча.

Местное отделение Народного банка Китая связалось с автобусным парком и предложило найти альтернативное решение. По словам представителя организации, во многих компаниях не осознают, что у банков есть машины для подсчета монет.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство автопарка пришло к выводу, что пересчитать и отвезти такое количество мелочи в банк слишком трудно и хлопотно, а потому монеты решили раздать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Видеомост к Международному дню театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика