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Быть самой сексуальной в 59: секреты красоты Шерон Стоун

24.03.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
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10 марта одной из самых сексуальных голливудских актрис исполнилось 59 лет. Она, кажется, знает какой-то секрет, потому что год от года выглядит только лучше.


Она великолепно выглядит в бикини


Классной фигурой у двадцатилетней модели никого не удивишь. То ли дело такое тело, как у Шерон, в 59 лет.


На недавнем благотворительном вечере, посвященном Мохаммеду Али, актриса появилась в минималистичном черном платье с умопомрачительным декольте.


Она раскритиковала собственную обнаженную фотосессию для журнала Harper’s Bazaar


Обнаженная фотосессия Шерон для спецвыпуска журнала в 2015 году обсуждалась долго. Да, с одной стороны, мы видим фото актрисы без ретуши и знаем, что она выглядит суперкруто. С другой, фотографии были подвергнуты уж слишком явной коррекции.

В одном из своих интервью актриса сказала: «Во время съемки я говорила, что не преследую цель выглядеть совершенной. Я прекрасно знаю, что мой зад больше похож на гору оладий, и я не пытаюсь быть самой красивой в мире. В определенный момент вы начинаете задумываться, что на самом деле сексуально. И это не про упругую грудь или зад, поверьте».

Она знает, что путь к принятию себя — не самый легкий и не самый короткий

— Когда мне стукнуло 40, у меня был момент, когда я зашла в ванную с бутылкой вина и сказала себе: «Я не выйду отсюда пока не справлюсь с тем, как выгляжу сейчас». Я исследовала свое лицо в увеличивающем зеркале, рассматривала свое тело со всех ракурсов, и я плакала, и плакала. И потом сказала себе: «Ты собираешься стареть. Вопрос лишь в том, как именно ты это сделаешь». Я поняла, что хотела бы стареть, как танцовщица: я хочу сохранить свое тело в такой форме, я хочу работать, танцевать, делать растяжку и ходить в спортзал.

Она знает, что дело не в макияже


И не стесняется фотографироваться без него.

Она не устает повторять, что секрет привлекательности — внутри вас, а не в банках с волшебными средствами

— Моя мама дала мне банку с увлажняющим кремом, еще когда я была ребенком, и посоветовала мне очищать и увлажнять кожу утром и вечером — вот и все, именно это я делаю до сих пор. Самое главное — это ваше внутреннее здоровье: физическое, психическое и духовное состояние. Вот что на самом деле важно.

 
 
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10 марта одной из самых сексуальных голливудских актрис исполнилось 59 лет.

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