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Польская торговая сеть Pepco присматривается к Литве
24.03.2017 09:43 — Разное | Ежедневник
фото: ru.delfi.lt
Польская сеть торговли недорогой одеждой и бытовыми товарами Pepco присматривается к Литве.
Эта сеть, которая в Восточной Европе владеет почти 1 тыс. магазинов, в среду зарегистрировала в Литве компанию Pepco Lithuania, пишет
Первые магазины Pepco были открыты в Польше в 2004 году, а в 2013 году они появились в Чехии и Словакии, в 2015-ом - в Румынии и Венгрии. В 2014 году есть состояла уже из 500 магазинов, а в 2016 - из 1000.
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Польская сеть торговли недорогой одеждой и бытовыми товарами Pepco присматривается к Литве.
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