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Белорусы собирают деньги на необычный сервис знакомств в Интернете
Белорусы
Вот как кратко описывают проект авторы:
Разработчики предлагают «простой поиск людей, быструю регистрацию в сервисе и 100% защиту профиля».
Без покупки пакетов пользователь сможет отправлять не более 7 сообщений в день, за остальное придется заплатить:
Белорусы планируют на Abodva 20 тысяч долларов, на это им остался месяц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная идея приложения - поиск и знакомство не по фотографиям, а по видео.
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