Белорусы вышли на краудфандинговую платформу Indiegogo с необычным сервисом онлайн-знакомств — Abodva. Основная идея приложения — поиск и знакомство не по фотографиям, а по видео.

Вот как кратко описывают проект авторы:

С приложением Abodva ты видишь человека, как в первые 7 секунд вашей реальной встречи. И ты уже знаешь, какой у него голос, какая мимика, с чего начнет вашу первую беседу. Не нужно выпрашивать номер телефона или включить веб-камеру. Создавай реальное первое впечатление за один клик. У нас только реальные люди, мы тщательно проверяем каждый профиль. Главная идея — мы экономим драгоценное — время для ваших новых приятных встреч.

Разработчики предлагают «простой поиск людей, быструю регистрацию в сервисе и 100% защиту профиля».

Без покупки пакетов пользователь сможет отправлять не более 7 сообщений в день, за остальное придется заплатить:





Белорусы планируют на Abodva 20 тысяч долларов, на это им остался месяц.

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