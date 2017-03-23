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В Беларуси скоро официально появятся красные iPhone

24.03.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в США и ряде других стран начнутся продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в ярко-красном цвете. Судя по информации на сайте магазина i-Store, белорусы также смогут купить смартфоны Apple в необычной расцветке, но чуть позже.







Старт продаж новой специальной версии iPhone 7 (PRODUCT) RED в i-Store намечен на апрель 2017 года. Вероятно, тогда же красные смартфоны появятся и у других официальных продавцов в Беларуси.

Покупателям будут доступны как 4,7-дюймовые iPhone 7, так и 5,5-дюймовые iPhone 7 Plus с двумя объемами накопителя – 128 ГБ и 256 ГБ. Официальная стоимость новинок будет такой же, как и на модели других цветов, и она немалая:


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