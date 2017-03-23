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Карточки некоторых банков могут не работать в ночь с пятницы на субботу
В ночь с пятницы на субботу карточки некоторых банков могут работать с перебоями. Проблемы при оплате товаров и услуг, а также при снятии наличных денег могут возникнуть с 2 до 5 часов из-за технических работ, которые намерен
В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек в части устройств банков и организаций торговли, подключенных к аппаратно-программному комплексу банковского процессингового центра.
Тем временем БелЖД сообщает, что из-за технических работ процессингового центра в ночь с пятницы на субботу с 1.30 до 5.00 будут недоступны покупка и возврат билетов в «системе продажи проездных документов через интернет».
Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.
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Проблемы при оплате товаров и услуг, а также при снятии наличных денег могут возникнуть с 2 до 5 часов из-за технических работ, которые намерен проводить...
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