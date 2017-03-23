﻿ Таможенная служба Литвы 25 марта проводит работы в электронных системах, на границе ожидаются очереди. 21.by
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Таможенная служба Литвы 25 марта проводит работы в электронных системах, на границе ожидаются очереди

24.03.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Таможенная служба Литвы 25 марта проводит работы в электронных системах, на границе могут быть очереди. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета.


Фото: Пресс-служба Брестской пограничной группы

В ГТК сообщили, что 25 марта, с 9.00 до 21.00, в связи с плановыми работами в Литве не будут функционировать Система обработки таможенных деклараций (Customs Declaration Processing System — MDAS) и система Общего транзита Европейского союза (NCTS). В этот период будет применяться резервная процедура (подача на бумажном носителе).

 — Сложившиеся обстоятельства могут повлечь возникновение очереди на белорусско-литовском участке границы, — пояснили в ГТК. Более подробно с указанной информацией можно ознакомиться на официальном сайте литовской таможенной службы.

 
 
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В ГТК сообщили, что плановые работы будут проводиться с 9.00 до 21.00, 25 марта.

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