Таможенная служба Литвы 25 марта проводит работы в электронных системах, на границе могут быть очереди. Соответствующая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета.



Фото: Пресс-служба Брестской пограничной группы

В ГТК сообщили, что 25 марта, с 9.00 до 21.00, в связи с плановыми работами в Литве не будут функционировать Система обработки таможенных деклараций (Customs Declaration Processing System — MDAS) и система Общего транзита Европейского союза (NCTS). В этот период будет применяться резервная процедура (подача на бумажном носителе).

— Сложившиеся обстоятельства могут повлечь возникновение очереди на белорусско-литовском участке границы, — пояснили в ГТК. Более подробно с указанной информацией можно ознакомиться на официальном сайте литовской таможенной службы.