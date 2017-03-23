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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского главы.

Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусского смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года.

Главы государств договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях. Александр Лукашенко приветствовал назначение посла Украины в Беларуси.