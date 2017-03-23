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Италия заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью за счет сферы зеленой экономики

24.03.2017 09:58 — Разное | Ежедневник  
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Италия заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью за счет сферы зеленой экономики

Италия надеется на значительное расширение экономического сотрудничества с Беларусью за счет сферы зеленой экономики, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки.

«Мы настроены на расширение традиционных секторов сотрудничества. У нас есть намерения и желание продолжать сотрудничество. В это непростое время есть интерес белорусской стороны об изменении зеленой экономики», отметил господин посол во время открытия белорусско-итальянского форума по зеленой экономике.

По словам Стефано Бьянки, Италия  принадлежит к стране, небогатой природными ресурсами, поэтому она уделяет особое внимание зеленой экономике.

«В настоящий момент Италия использует 2% возобновляемой энергии. Я думаю, что с этой точки зрения нам есть, чем обменяться в нашими партнерами, в том числе по использованию отходов, по созданию умных городов», – заявил господин посол.

 
 
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Италия надеется на значительное расширение экономического сотрудничества с Беларусью за счет сферы зеленой экономики, заявил Чрезвычайный и полномочный посол...

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