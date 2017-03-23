МИНСК, 24 мар – Sputnik. Государственный таможенный комитет Беларуси предупреждает о возможных очередях в субботу 25 марта на белорусско-литовской границе.



© Sputnik / Виктор Толочко На белорусско-украинской границе произошел еще один инцидент с авто

Проблема очередей на западном направлении периодически возникает в Беларуси, особенно в выходные дни и в преддверии крупных праздников, в основном причинами очередей является резкий рост потоков грузового и пассажирского автотранспорта.

Как пояснили в ГТК, Таможенная служба Литвы 25 марта будет проводить работы в электронных системах.

"В субботу 25 марта с 09:00 до 21:00 в связи с плановыми работами в электронных системах в Литве не будут функционировать Система обработки таможенных деклараций (Customs Declaration Processing System — MDAS) и система Общего транзита Европейского союза (NCTS)", — проинформировали в ГТК.

Там пояснили, что в этот отрезок времени все таможенные процедуры, которые обычно осуществляются в электронном виде, придется осуществлять с использованием бумажных носителей.

"Сложившиеся обстоятельства могут повлечь возникновение очереди на белорусско-литовском участке границы", – пояснили в ГТК.

В настоящее время на границе с Литвой стоят в очередях более 350 фур, больше всего машин – 180 – ожидают выезда в ПП "Каменный Лог".