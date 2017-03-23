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в Сирии замечен необычный танк
Необычная с виду модификация танка Т-72, оборудованного угловатой башней с прорезанными смотровыми окнами и короткой тонкой «пушкой», была замечена в Сирии,
Судя по фотографии, необычная машина принадлежит 105-й бригаде сирийской республиканской гвардии. Это не боевой танк, а «ходовой тренажер вождения» (ХТВ).
Необычно, что учебная машина заснята рядом с боевыми. Возможно, ХТВ используют в качестве тягача для эвакуации поврежденной техники.
Сейчас в Сирии воюет довольно много необычной военной техники. Например,
Эти боевые машины отличаются литой башней вместо сварной, также их легко отличить по наличию двух антенн. Т-90К входили в первую партию танков, закупленных для российской армии в 2004—2005 гг.
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Судя по фотографии, необычная машина принадлежит 105-й бригаде сирийской республиканской гвардии.
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