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в Сирии замечен необычный танк

24.03.2017 10:47 — Разное | Tut.by  
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Необычная с виду модификация танка Т-72, оборудованного угловатой башней с прорезанными смотровыми окнами и короткой тонкой «пушкой», была замечена в Сирии, сообщает Defence.ru.


Фото: twitter.com/IvanSidorenko

Судя по фотографии, необычная машина принадлежит 105-й бригаде сирийской республиканской гвардии. Это не боевой танк, а «ходовой тренажер вождения» (ХТВ).

Необычно, что учебная машина заснята рядом с боевыми. Возможно, ХТВ используют в качестве тягача для эвакуации поврежденной техники.

Сейчас в Сирии воюет довольно много необычной военной техники. Например, редчайший танк Т-90К. Таких было выпущено всего два.

Эти боевые машины отличаются литой башней вместо сварной, также их легко отличить по наличию двух антенн. Т-90К входили в первую партию танков, закупленных для российской армии в 2004—2005 гг.

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Судя по фотографии, необычная машина принадлежит 105-й бригаде сирийской республиканской гвардии.

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