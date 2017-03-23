﻿ В Жлобине 9-летняя девочка попала под колеса Renault. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Жлобине 9-летняя девочка попала под колеса Renault

24.03.2017 10:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Жлобине под колесами автомобиля пострадала девятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 23 марта. 60-летний водитель Renault совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

В ГАИ уточнили, что ребенок получил незначительные травмы — перелом кости носа. Для дополнительного осмотра девочка госпитализирована в Жлобинскую центральную районную больницу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок получил незначительные травмы - перелом кости носа. Для дополнительного осмотра девочка госпитализирована в Жлобинскую центральную районную больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ГТК: в субботу 25 марта на границе с Литвой могут быть очереди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика