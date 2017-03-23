В Жлобине под колесами автомобиля пострадала девятилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 23 марта. 60-летний водитель Renault совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.

В ГАИ уточнили, что ребенок получил незначительные травмы — перелом кости носа. Для дополнительного осмотра девочка госпитализирована в Жлобинскую центральную районную больницу.