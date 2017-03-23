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В Жлобине 9-летняя девочка попала под колеса Renault
В Жлобине под колесами автомобиля пострадала девятилетняя девочка, сообщили
ДТП произошло 23 марта. 60-летний водитель Renault совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и дорожной разметкой.
В ГАИ уточнили, что ребенок получил незначительные травмы — перелом кости носа. Для дополнительного осмотра девочка госпитализирована в Жлобинскую центральную районную больницу.
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Ребенок получил незначительные травмы - перелом кости носа. Для дополнительного осмотра девочка госпитализирована в Жлобинскую центральную районную больницу.
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