В отношении активистов организаций "Белый легион" и "Молодой фронт" КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 Уголовного Кодекса РБ).

В ходе спецоперации задержаны бывший лидер "Белого легиона" Мирослав Лозовский, лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич и другие активисты организаций, всего 26 человек. В пятницу, 24 марта, ряд СМИ сообщил о задержании правоохранительными органами руководителя бобруйского клуба "Патриот" Николая Михалькова.

В списке изъятого у активистов оружия и боеприпасов: автомат Калашникова, 59 патронов, пистолеты, гранаты, ножи, топоры, бронежилеты, атрибутика батальона "Азов", пособия по ведению боевых действий в городе и предметы для изготовления самодельных взрывных устройств.

В четверг, 23 марта КГБ Беларуси сообщил об обнаружении в Столбцовском районе схрона "Белого легиона": в 75 километрах от Минска в лесу была обнаружена нарезанная арматура, а также несколько гранат.

На схрон, спрятанный в районе деревни Теребейное в Столбцовском районе, указал один из задержанных активистов. Также он рассказал о планах "Белого легиона" на ближайшую субботу, 25 марта. Комментарий задержанного показал в эфире телеканал СТВ .

"Движение группами отрабатывали в условиях боевых действий. Упражнялись в стрельбе. В планах было изучать тактику ведения боев в городских условиях 25 марта. Поступило сообщение, что, возможно, будет атакована колона демонстрантов пророссийскими силами, которые могут покалечить людей. Нам было сказано, чтобы мы были наготове, чтобы в случае чего могли оказать им сопротивление", — рассказал задержанный.

Саперы-пиротехники обнаружили в схроне завернутую в мешковину арматуру, две столитровых емкости также с железными прутами и шесть гранат Ф1 и РГД5 с запалами к ним. Этому факту также будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела.

Подробности спецоперации и комментарий задержанного слушайте на радио Sputnik Беларусь.