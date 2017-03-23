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Россельхознадзор добился приостановления действия деклараций соответствия на отдельные сорта сыров отдельных производителей.

В феврале в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень» были выявлены партии продукции, которая не соответствует техническим регламентам Таможенного союза.

По результатам проверок документы были направлены в Федеральную службу по аккредитации и в Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

В результате было приостановлено действие деклараций на сыр «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», на сыр «Тильзитер» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», сыр «Альпийский» массовая доля жира в сухом веществе 45% производства «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», сыр «Гройцер» молодой производства Браславский филиал ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», сыр «Черный герцог» с ароматом топленого молока производства филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка» управляющей компании холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка».

После приостановки действия деклараций данные сорта сыра не могут поступать в продажу, а находящиеся в розничной сети должны быть изъяты.