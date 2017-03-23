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Автобус в тумане, или Как не нужно обгонять

24.03.2017 11:09 — Разное | Tut.by  
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Видео грубого нарушения на трассе разместил на сайте проекта «Перехват» пользователь Константин. На записи видно, как водитель автобуса МАЗ совершает рискованный обгон в условиях недостаточной видимости, что едва не привело к серьезной аварии.

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— Автодорога из Минска в Мачулищи. Служебный автобус МАЗ при обгоне выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию, — прокомментировал видео автор.

Обгон запрещается:
 

  • в зоне действия дорожных знаков «Обгон запрещен», «Обгон грузовым автомобилям запрещен», на поворотах дороги, обозначенных дорожными знаками «Опасный поворот», «Опасные повороты», на подъемах, обозначенных дорожным знаком «Крутой подъем», а также при наличии дорожной разметки 1.1 (за исключением обгона одиночного транспортного средства, движущегося со скоростью менее 30 км/ч), в конце подъемов и на других участках дорог с ограниченной обзорностью дороги;
  • на обозначенных и (или) регулируемых перекрестках;
  • на пешеходных переходах и ближе чем за 50 метров от них в обе стороны;
  • транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия;
  • при недостаточной видимости дороги;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.
 
Теги: Минск
 
 
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