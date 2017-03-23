|
Автобус в тумане, или Как не нужно обгонять
Видео грубого нарушения на трассе разместил на сайте проекта «
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
— Автодорога из Минска в Мачулищи. Служебный автобус МАЗ при обгоне выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию, — прокомментировал видео автор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел утром 22 марта на трассе Минска - Мачулищи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии