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В Речице в ДТП с участием скорой и Peugeot пострадала фельдшер

24.03.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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ДТП с участием автомобиля скорой произошло 23 марта, около 18.00, в районном центре. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: vk.com/rcity

57-летний водитель Peugeot 307 ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Строителей в направлении улицы Сыдько. На перекрестке он не пропустил скорую, которая двигалась по главной, и допустил с ней столкновение.

В аварии пострадала 44-летняя пассажирка скорой — женщину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.


Фото: vk.com/rcity
 
 
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На перекрестке водитель легковушки не уступил дорогу скорой, которая ехала по главной дороге.

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