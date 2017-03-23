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В Речице в ДТП с участием скорой и Peugeot пострадала фельдшер
ДТП с участием автомобиля скорой произошло 23 марта, около 18.00, в районном центре. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.
57-летний водитель Peugeot 307 ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Строителей в направлении улицы Сыдько. На перекрестке он не пропустил скорую, которая двигалась по главной, и допустил с ней столкновение.
В аварии пострадала 44-летняя пассажирка скорой — женщину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.
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На перекрестке водитель легковушки не уступил дорогу скорой, которая ехала по главной дороге.
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