ДТП с участием автомобиля скорой произошло 23 марта, около 18.00, в районном центре. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: vk.com/rcity

57-летний водитель Peugeot 307 ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Строителей в направлении улицы Сыдько. На перекрестке он не пропустил скорую, которая двигалась по главной, и допустил с ней столкновение.

В аварии пострадала 44-летняя пассажирка скорой — женщину госпитализировали в травматологическое отделение районной больницы.



Фото: vk.com/rcity