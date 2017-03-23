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Марат Марков возглавил телеканал ОНТ
24.03.2017 11:29 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Председателем правления ЗАО «Второй национальный телеканал» назначен Марат Марков.
Собрание акционеров ОНТ поддержало предложение президента Республики Беларусь о назначении Марата Маркова руководителем телеканала, сообщает БЕЛТА.
Ранее Марат Марков занимал должность заместителя председателя Белтелерадиокомпании.
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Председателем правления ЗАО «Второй национальный телеканал» назначен Марат Марков.
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