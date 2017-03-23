Неликвидные здания городские и областные власти уже не первый год пытаются продать с аукционов. На торги чаще всего выставляются давно заброшенные объекты: детские оздоровительные лагеря, санатории, магазины, детские сады. В середине апреля в Гомельской области с молотка попробуют продать 16 неиспользуемых объектов недвижимости, среди которых несколько сельских клубов, детский сад, пару школ, недостроенное кафе, видеосалон, несколько бань и кирпичный завод.

Самая дешевая баня со стартовой ценой всего 1644 рубля расположена в агрогородке Перетрутовский Воротын Калинковичского района Гомельской области.





Будущий покупатель получит одноэтажное кирпичное строение общей площадью 121,8 квадратного метра, а также право аренды земельного участка площадью 0.0334 га сроком на 50 лет. По использованию бани никаких ограничений нет, а на земельном участке предусмотрено размещение построек промышленного назначения, мастерских, станций техобслуживания, объектов оптовой и розничной торговли, материально-технического и продовольственного снабжения и т.д. То есть, по сути, вместо бани допускается строительство практически любого объекта по желанию нового собственника.

Чуть дороже обойдется покупателю баня в деревне Турцевичи Калинковичского района. Начальная цена лота 12,1 тысячи рублей.





За эту сумму предлагается одноэтажное кирпичное здание с двумя тамбурами общей площадью 243,6 квадратного метра. Как и в предыдущем случае, ограничения по использованию здания отсутствуют, а на участке земли площадью 0.0545 га рекомендуется разместить объекты бытового обслуживания населения. Участок предоставляется в аренду на 50 лет.

Самая дорогая баня продается в поселке Корма Кормянского района.

Заявленная продавцом начальная цена составляет 55 431 рубля, что, в принципе, недешево для одноэтажного здания площадью 189,7 квадратного метра. Зато сам объект в достаточно хорошем состоянии.





Плюс ко всему здание оснащено всеми необходимыми коммуникациями. Ни обременений, ни ограничений по использованию объекта нет. Что касается земельного участка площадью 0,1245 га, то победитель электронных торгов обязан заключить с Кормянским райисполкомом договор аренды на 50 лет и в течение двух месяцев со дня его подписания получить архитектурно-планировочное задание и технические условия для проведения строительства или реконструкции объекта. Затем необходимо подготовить проектную документацию и в течение шести месяцев со дня ее утверждения приступить к реализации проекта.

В деревне Скрыганова Мозырьского района на торги выставили комплекс зданий кирпичного завода. Начальная цена на него 1955 рублей, общая площадь — 10 738 квадратного метра. При этом в дополнение к зданиям завода в аренду на 64 года покупателю предоставляются 5 земельных участков площадью свыше 4,4 га.





Правда, есть и обязательное условие: объект надо ввести в эксплуатацию в течение двух лет с момента госрегистрации договора купли-продажи и осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием приобретенного объекта в течение трех последующих лет. Естественно, отчуждать приобретенный объект до выполнения покупателем условий договора купли-продажи запрещается.

Всего с торгов в один день будут пытаться продать 16 объектов. Кроме бань покупателям предложат сельские клубы, детский сад, пару школ, недостроенное кафе на 150 мест по ул. Интернациональная в Мозыре и бывший видеосалон.

Торги по всем объектам недвижимости пройдут 19 апреля на площадке БУТБ «Имущество».