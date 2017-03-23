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Илья Ивашко не доиграл матч за выход в финал на турнире в Китае
Белорусский теннисист Илья Ивашко отказался от продолжения борьбы в полуфинальном матче одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 50 тысяч долларов.
В первом сете полуфинального поединка против итальянца Томаса Фаббиано (168-е место в рейтинге ATP) при счете 0:4 в пользу соперника Илья Ивашко (№ 185) не смог продолжить игру. Путевка в финал досталась итальянцу.
Отметим, что всего за несколько часов до матча с Фаббиано Илья Ивашко
На этом же турнире в Гуанчжоу белорусский теннисист Александр Бурый в дуэте с немцем Андре Бегеманном вышли в финал парного разряда, в полуфинале одолев интернациональный тандем Дживан Недунчежиян (Индия) / Кристофер Рангкат (Индонезия) — 6:3, 6:4.
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Белорусский теннисист Илья Ивашко отказался от продолжения борьбы в полуфинальном матче одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в китайском Гуанчжоу с...
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