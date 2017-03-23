﻿ Илья Ивашко не доиграл матч за выход в финал на турнире в Китае. 21.by
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Илья Ивашко не доиграл матч за выход в финал на турнире в Китае

24.03.2017 11:32 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Илья Ивашко отказался от продолжения борьбы в полуфинальном матче одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 50 тысяч долларов.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В первом сете полуфинального поединка против итальянца Томаса Фаббиано (168-е место в рейтинге ATP) при счете 0:4 в пользу соперника Илья Ивашко (№ 185) не смог продолжить игру. Путевка в финал досталась итальянцу.

Отметим, что всего за несколько часов до матча с Фаббиано Илья Ивашко завершил недоигранный 23 марта четвертьфинальный поединок против другого белоруса, Владимира Игнатика (№ 147), который они не успели провести накануне из-за наступившей темноты.

На этом же турнире в Гуанчжоу белорусский теннисист Александр Бурый в дуэте с немцем Андре Бегеманном вышли в финал парного разряда, в полуфинале одолев интернациональный тандем Дживан Недунчежиян (Индия) / Кристофер Рангкат (Индонезия) — 6:3, 6:4.

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко отказался от продолжения борьбы в полуфинальном матче одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в китайском Гуанчжоу с...

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