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На недавней встрече главы миссии фонда по Беларуси с президентом Лукашенко речь шла о темпах реформ и мерах социальной поддержки государством малоимущих.

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает продолжить переговоры с властями Беларуси о новой программе сотрудничества, которая может быть поддержана кредитом фонда до трех миллиардов долларов, в апреле, пишет Sputnik .

Минск и МВФ уже больше года ведут переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере до 3 миллиардов долларов. Ставка по кредиту может составить немногим более 2%, срок кредита — 10 лет. Ранее белорусские власти сообщали, что уже согласовали с МВФ все условия начала программы, кроме темпа роста тарифов на ЖКХ и транспорт, а также о совершенствовании работы госсектора.

"Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся в рамках весенней встречи фонда", — заявил официальный представитель фонда Джерри Райс в Вашингтоне на пресс-брифинге. Видеозапись этого мероприятия размещена на сайте МВФ. Весенняя сессия совета управляющих МВФ и группы Всемирного банка должны пройти в Вашингтоне 21-23 апреля.

Райс также рассказал, о чем шла речь на недавней встрече главы миссии МВФ по Беларуси Питера Долмана с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По его словам, стороны обсуждали экономическую ситуацию в стране и темпы реформ, которые Беларусь должна осуществить для начала программы. При этом Райс уточнил, что во время дискуссии много внимания было уделено мерам, которые белорусские власти предпринимают и намерены предпринимать далее для поддержки граждан, наиболее уязвимых в социальном плане и которые больше других будут чувствительны к реформам.

Как отмечал в конце декабря премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, в переговорах МВФ с Минском осталось несколько неразрешенных вопросов. При этом он уточнил, что в дискуссии о тарифах ЖКХ и реформировании госсектора речь идет не столько о принципиальных разногласиях, сколько о понимании сроков этих реформ. По словам премьера, "мы за более плавную динамику, а партнеры — за более крутую".