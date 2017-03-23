|
Тест: чем могут гордиться минчане
24.03.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин
История о белорусском милиционере, который поразил грузинских туристов
Не менее влюбленные в свой город корреспонденты Sputnik насчитали сразу 18 объектов гордости минчан. Проголосуйте за те, которые вызывают у вас чувство удовольствия от жизни в белорусской столице и, быть может, достижения соотечественников вдохновят вас на изобретения, которые дополнят этот список.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессор Грузинского университета Нико Кварацхелия рассказал историю о белорусском милиционере, который знал 10 лучших в мире вещей, произведенных в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии