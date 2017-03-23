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Тест: чем могут гордиться минчане

24.03.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Sputnik/Вероника Тризно, Сергей Пушкин
© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин
История о белорусском милиционере, который поразил грузинских туристов

Не менее влюбленные в свой город корреспонденты Sputnik насчитали сразу 18 объектов гордости минчан. Проголосуйте за те, которые вызывают у вас чувство удовольствия от жизни в белорусской столице и, быть может, достижения соотечественников вдохновят вас на изобретения, которые дополнят этот список.

 
 
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Профессор Грузинского университета Нико Кварацхелия рассказал историю о белорусском милиционере, который знал 10 лучших в мире вещей, произведенных в Минске.

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