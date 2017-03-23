Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:59 / 6.24Mb / просмотров видео: 54) Sputnik/Вероника Тризно, Сергей Пушкин © Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин История о белорусском милиционере, который поразил грузинских туристов

Не менее влюбленные в свой город корреспонденты Sputnik насчитали сразу 18 объектов гордости минчан. Проголосуйте за те, которые вызывают у вас чувство удовольствия от жизни в белорусской столице и, быть может, достижения соотечественников вдохновят вас на изобретения, которые дополнят этот список.