|
История о белорусском милиционере, который поразил грузинских туристов
24.03.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Люди, влюбленные в город, в котором живут, могут рассказать о нем не хуже, а иногда и лучше иного профессионального экскурсовода. Грузинский эксперт в области туризма Нико Кварацхелия до сих пор помнит экскурсию по Минску, которую для их туристической группы когда-то провел младший лейтенант милиции.
© Sputnik/ Сергей Неверкевич
"Это яркий пример того, как надо любить свой город", — убежден профессор Грузинского университета.
Белорусский милиционер, который так запомнился Нико Кварацхелия, перечислил десять минских достижений, с которыми не сравнится ничто в мире. Не менее влюбленные в свой город корреспонденты Sputnik насчитали сразу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профессор Грузинского университета Нико Кварацхелия на примере простого белорусского милиционера рассказал о том, как надо любить свой город.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии