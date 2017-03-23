Люди, влюбленные в город, в котором живут, могут рассказать о нем не хуже, а иногда и лучше иного профессионального экскурсовода. Грузинский эксперт в области туризма Нико Кварацхелия до сих пор помнит экскурсию по Минску, которую для их туристической группы когда-то провел младший лейтенант милиции.



© Sputnik/ Сергей Неверкевич Тест: чем могут гордиться минчане

"Это яркий пример того, как надо любить свой город", — убежден профессор Грузинского университета.

Белорусский милиционер, который так запомнился Нико Кварацхелия, перечислил десять минских достижений, с которыми не сравнится ничто в мире. Не менее влюбленные в свой город корреспонденты Sputnik насчитали сразу 18 объектов гордости минчан . Проголосуйте за те, которые вызывают у вас чувство удовольствия от жизни в белорусской столице и, быть может, достижения соотечественников вдохновят вас на изобретения, которые дополнят этот список.