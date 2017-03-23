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Лукашенко приглашен в США
Белорусского президента пригласили в США на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну.
Об этом сообщили
«Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президент Лукашенко приглашен на церемонию в ознаменования 100-й годовщины вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну», — сообщили в дипмиссии.
Церемония состоится 6 апреля в Канзас-Сити. Приглашающей стороной выступает комиссия за сохранение памяти о Первой мировой войне, созданная Конгрессом США.
«Все эти мероприятия призваны почтить память тех, кто нес воинскую службу в годы Первой мировой войны, а также чтобы повысить знания общественности относительно причин и последствий конфликта», — отметили в посольстве.
Напомним, что накануне на сайте правозащитной организации «Libereco - Partnership for Human Rights»
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Белорусского президента пригласили в США на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну. Об этом сообщили БелаПАН в посольстве США в...
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