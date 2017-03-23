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Лукашенко приглашен в США

24.03.2017 12:19 — Разное | БДГ  
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Белорусского президента пригласили в США на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну.

Об этом сообщили БелаПАН в посольстве США в Беларуси.

«Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президент Лукашенко приглашен на церемонию в ознаменования 100-й годовщины вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну», — сообщили в дипмиссии.

Церемония состоится 6 апреля в Канзас-Сити. Приглашающей стороной выступает комиссия за сохранение памяти о Первой мировой войне, созданная Конгрессом США.

«Все эти мероприятия призваны почтить память тех, кто нес воинскую службу в годы Первой мировой войны, а также чтобы повысить знания общественности относительно причин и последствий конфликта», — отметили в посольстве.

Напомним, что накануне на сайте правозащитной организации «Libereco - Partnership for Human Rights» было опубликовано открытое письмо к Александру Лукашенко с требованием прекратить преследования граждан и журналистов. Письмо подписано 48 правозащитными организациями из 24 стран мира.

 
 
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Белорусского президента пригласили в США на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну. Об этом сообщили БелаПАН в посольстве США в...

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