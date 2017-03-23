На месте открытой стоянки МВД на Городском Валу все-таки появится гостиница, правда строить ее будет уже не турецкий инвестор. Что будет включать в себя объект и как он будет выглядеть, сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Напомним, изначально отель на этом месте планировала возвести турецкая компания ИООО «Арас Инвест». Но во время общественного обсуждения проекта застройки территории на защиту центра столицы вышли местные жители и активисты, которые выступили против гигантской гостиницы. Проект в итоге отклонили и вообще решили, что здесь не вообще место для отеля.



Так должен был выглядеть турецкий отель.

Разработчики ПДП пришли к выводу: для этого участка подойдет объект общественного назначения. Его высота не должна превышать стоящий рядом жилой дом. Сейчас появился реальный застройщик — компания «ВильнюсСтройИнвест», готовая возвести здесь многофункциональный комплекс с паркингом. Проектное решение (уже второе) было представлено архитектурно-градостроительному совету при главном архитекторе Минска.

Как рассказали проектировщики, здание планируется 7-этажным с подвалом и цоколем, где разместится паркинг на 100 машин. На двух первых уровнях будут объекты общественного питания, салон красоты, тренажерный зал, зал совещаний. Однако появится здесь и 75 гостиничных номеров. Предполагается, что отель будет экономкласса.

Совет одобрил новую версию комплекса, но обратил внимание на верхнюю, полностью остекленную часть здания. Со стороны Немиги, откуда строение должно просматриваться больше всего, фасад почти весь день будет в тени. В этом случае стеклянные витражи кажутся темными, что придает постройке тяжеловесность. Поэтому проектировщикам предложили сделать стеклянную поверхность наклонной, чтобы она отражала свет. Тогда получится достигнуть нужного эффекта. Также часть первого этажа со стороны улицы Володарского рекомендовали поднять на колонны, оставив под ним пространство для пешеходов. Это, во-первых, расширит не слишком просторный тротуар, во-вторых, зрительно отодвинет здание от улицы.