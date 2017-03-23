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Налоговая служба в Гомеле подверглась нападению

24.03.2017 13:13 — Разное | БДГ  
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В здание инспекции Министерства по налогам и сборам бросили «коктейлем Молотова». Возбуждено уголовное дело.

24 марта 2017 года около 8 часов утра в административном здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району было обнаружено окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Республики Беларусь, -  пишет interfax.by, ссылаясь на сайт Следственного комитета Республики Беларусь.

На месте происшествия следователи обнаружили осколки стеклянных бутылок и закопченную ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

По уголовному делу проводятся следственные действий, ведется розыск злоумышленников.

Напомним, что в феврале и марте в ряде городов Беларуси прошли многочисленные «марши нетунеядцев» против налога на «социальное иждивенчество». Одним из первых городов, где собралось наиболее активное протестное движение против нового налога, стал Гомель. Несколько гомельских активистов в данный момент находятся под арестом за участие в демонстрациях.

 
Теги: Гомель
 
 
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В здание инспекции Министерства по налогам и сборам бросили «коктейлем Молотова». Возбуждено уголовное дело.

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