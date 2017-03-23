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Налоговая служба в Гомеле подверглась нападению
В здание инспекции Министерства по налогам и сборам бросили «коктейлем Молотова». Возбуждено уголовное дело.
24 марта 2017 года около 8 часов утра в административном здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району было обнаружено окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - пишет
На месте происшествия следователи обнаружили осколки стеклянных бутылок и закопченную ткань с запахом горюче-смазочных материалов.
По уголовному делу проводятся следственные действий, ведется розыск злоумышленников.
Напомним, что в феврале и марте в ряде городов Беларуси
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В здание инспекции Министерства по налогам и сборам бросили «коктейлем Молотова». Возбуждено уголовное дело.
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