﻿ Белорусского президента неожиданно пригласили в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусского президента неожиданно пригласили в США

24.03.2017 13:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусского президента неожиданно пригласили в США

фото: russian.rt.com

В США пройдут мероприятия по случаю 100-летия вступления страны в Первую мировую войну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашен на церемонию по случаю 100-й годовщины вступления США в Первую мировую войну, сообщили в Посольстве США в Минске, пишет Sputnik.

В Канзас-Сити пригласили лидеров стран, ветеранов войн, а также представителей других государств, участвовавших в Первой мировой.

Во время мероприятия пролетят самолеты ВВС США и французской пилотажной группы Patrouille de France.

"Наряду с лидерами других государств, которые были вовлечены в Первую мировую войну, президенту Лукашенко направлено приглашение принять участие в церемонии в ознаменование 100-й годовщины вступления США в эту войну", — сообщили Sputnik в пятницу в дипмиссии.

По словам собеседников агентства, мероприятия пойдут 6 апреля в Канзас-Сити штата Миссури.

В посольстве отметили, что приглашения лидерам государств направляла комиссия по празднованию 100-летия.

Согласно информации из открытых интернет-источников, данную комиссию возглавляют четыре экс-президента США — Джимми Картер, старший и младший Буши, а также Билл Клинтон. Мероприятие задумано в целях напомнить миру о причинах и последствиях Первой мировой войны.

В последний раз белорусский лидер посещал США с рабочим визитом в конце сентября 2015 года в рамках юбилейной 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда он вместе с младшим сыном Николаем побывал на приеме у экс-президента Барака Обамы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США пройдут мероприятия по случаю 100-летия вступления страны в Первую мировую войну.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Еще одна гостиница. Для площадки на Городском Валу нашелся новый застройщик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика