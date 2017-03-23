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Шумченко дали 10 суток
Лидер РОО «Перспектива» получил 10 суток административного ареста. Двое милиционеров-свидетелей рассказали в суде, что Анатолий Шумченко ругался матом.
Как сообщил
Родственники не сразу смогли найти Шумченко, поэтому его супруга написала заявление о похищении мужа неизвестными людьми.
Впоследствии в суде Московского района Шумченко приговорили к 10 суткам ареста за мелкое хулиганство: двое-свидетелей милиционеров заявили, что глава «Перспективы» ругался матом на проспекте Газеты «Звязда». На вопрос супруги задержанного, у какого здания был задержан нарушитель порядка Шумченко, милиционеры ответить не смогли.
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Лидер РОО «Перспектива» получил 10 суток административного ареста. Двое милиционеров-свидетелей рассказали в суде, что Анатолий Шумченко ругался матом.
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