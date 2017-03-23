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Шумченко дали 10 суток

24.03.2017 13:28 — Разное | БДГ  
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Лидер РОО «Перспектива» получил 10 суток административного ареста. Двое милиционеров-свидетелей рассказали в суде, что Анатолий Шумченко ругался матом.

Как сообщил БелаПАН активист «Перспективы», индивидуальный предприниматель из Минска Василий Барановский, Шумченко задержали после того, как он отвез ребенка в детский садик. Люди в штатском натянули ему шапку на глаза и посадили в машину, после чего передали сотрудникам ОМОН. Последние отвезли Шумченко в Московское РУВД.

Родственники не сразу смогли найти Шумченко, поэтому его супруга написала заявление о похищении мужа неизвестными людьми. 

Впоследствии в суде Московского района Шумченко приговорили к 10 суткам ареста за мелкое хулиганство: двое-свидетелей милиционеров заявили, что глава «Перспективы» ругался матом на проспекте Газеты «Звязда». На вопрос супруги задержанного, у какого здания был задержан нарушитель порядка Шумченко, милиционеры ответить не смогли.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер РОО «Перспектива» получил 10 суток административного ареста. Двое милиционеров-свидетелей рассказали в суде, что Анатолий Шумченко ругался матом.

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