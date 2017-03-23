В здание инспекции Министерства по налогам и сборам бросили «коктейлем Молотова». Возбуждено уголовное дело.

24 марта 2017 года около 8 часов утра в административном здании инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району было обнаружено окно, поврежденное предметом с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - пишет официальный сайт Следственного комитета Республики Беларусь.

На месте происшествия следователи обнаружили осколки стеклянных бутылок и закопченную ткань с запахом горюче-смазочных материалов.

По уголовному делу проводятся следственные действий, ведется розыск злоумышленников.