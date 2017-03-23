|
Кадры с места убийства Вороненкова: раненый охранник и киллер-украинец
24.03.2017 13:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Охранник Вороненкова, который в результате нападения получил ранение, успел выстрелить в нападавшего — тот позже скончался в больнице. Телохранитель до сих пор находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.
© Sputnik Стрингер
После инцидента охранник еще находился в сознании и что-то говорил подоспевшим на помощь прохожим.
По информации МВД Украины, личность киллера установлена — это украинец Павел Парашов 1988 года рождения, год отслуживший в Национальной гвардии. Правоохранители также установили, что Парашов не участвовал в боевых действиях в Донбассе.
Как отметили правоохранители, в деле об убийстве Воронкова есть существенные подвижки, однако в интересах следствия информация не раскрывается.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что раскрытие убийства Вороненкова должно стать для силовиков делом чести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили накануне в центре Киева. Смотрите на видео первые минуты на месте происшествия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии