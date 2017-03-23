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Кадры с места убийства Вороненкова: раненый охранник и киллер-украинец

24.03.2017 13:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Охранник Вороненкова, который в результате нападения получил ранение, успел выстрелить в нападавшего — тот позже скончался в больнице. Телохранитель до сих пор находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Кадры с места убийства Вороненкова: раненый охранник и киллер-украинец
© Sputnik Стрингер
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После инцидента охранник еще находился в сознании и что-то говорил подоспевшим на помощь прохожим.

По информации МВД Украины, личность киллера установлена — это украинец Павел Парашов 1988 года рождения, год отслуживший в Национальной гвардии. Правоохранители также установили, что Парашов не участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Как отметили правоохранители, в деле об убийстве Воронкова есть существенные подвижки, однако в интересах следствия информация не раскрывается.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что раскрытие убийства Вороненкова должно стать для силовиков делом чести.

 
 
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Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили накануне в центре Киева. Смотрите на видео первые минуты на месте происшествия.

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