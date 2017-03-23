Подробности нового инцидента на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский.

"Украинская сторона информировала органы пограничной службы Республики Беларусь об обнаружении на своей территории между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" автомобиля с литовскими регистрационными номерами без хозяина. По данному факту проводится проверка", — рассказал Бычковский.



© Sputnik / Виктор Толочко На белорусско-украинской границе произошел еще один инцидент с авто

Официальный представитель ГПК уточнил, что сотрудники пограничных служб обеих стран совместно устанавливают обстоятельства происшествия, налажен взаимный обмен информацией.

На вопрос, есть ли сведения о том, что автомобиль проезжал белорусский пограничный пункт, собеседник Sputnik ответил, что вся необходимая информация для проведения расследования данного инцидента находится в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГПС Украины, легковой автомобиль литовской регистрации обнаружили в четверг, 23 марта, на обочине дороги в 60 метрах от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

Также в ГПС Украины сообщили, что в связи с обнаружением "подозрительного" автомобиля работа пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе накануне была приостановлена на полтора часа. Водителя и пассажиров в транспортном средстве не было.

Комментарий официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского о новом инциденте на белорусско-украинской границе слушайте на радио Sputnik Беларусь.