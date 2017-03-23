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В Беларуси могут построить новый завод по производству азотных удобрений. Во время поездки в Гродненскую область Лукашенко поручил проработать возможность строительства нового производства. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд долларов.

«Стоит ли концентрировать возле Гродно второе такое производство? Надо рассредоточивать подобные вещи по стране, но это не принципиально. Подумайте, где создать это компактное, современное производство», - цитирует БЕЛТА Лукашенко.

В прошлом году Беларусь сократила экспорт азотных удобрений на 23,4% до 362,9 тыс. т в пересчете на действующее вещество. В стоимостном выражении экспорт упал на 43,1% до 154,9 млн долларов, в основном из-за снижения цен на этот вид удобрений. Падение экспорта продолжается и в начале 2017 года.

Экспорт азотных удобрений в январе был ниже, чем в 2016-м на 34,2%. Всего было экспортировано 27,5 тыс. т в пересчете на действующее вещество, в стоимостном выражении поставки снизились на 38,3% до 12,9 млн. долларов. Крупнейшим покупателями азотных удобрений в январе стали Сенегал, куда было поставлено 10,2 тыс. т, Франция с 4,4 тыс. т. Более 3 тыс. т получили Великобритания, США и Украина.

В мире наблюдается рост производственных мощностей по выпуску азотных удобрений. Ожидается, что в 2017 году совокупные мировые мощности вырастут на 3%, или 6,8 млн. т., в то время как прирост спроса составит 2%. Китайские производители при этом будут загружены на 55-60%, при том, что нормальным считается уровень не меньше 75%.

Строительство нового производства может принести дивиденды, если приведет к снижению себестоимости азотных удобрений. Однако в наибольшей степени она зависит от стоимости газа - основного энергоресурса для данного производства. Не случайно проекты в области производства азотных удобрений развивают страны Персидского залива, где имеются дешевые источники газа, а его экспорт в сжиженном виде пока не в состоянии загрузить добывающие мощности.

В Беларуси продукциа азотного завода может использоваться для производства смешанных удобрений. В 2016 году объемы экспортных поставок этого вида удобрений выросли, а в стоимостном выражении экспорт ничего не потерял, несмотря на снижение средней цены.

В новом тенденция сохраняется. В январе поставки выросли на 32,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. Они достигли 92,4 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 3% до 22,4 млн долларов.

Помимо экспорта расширение азотного производства в Беларуси будет содействовать лучшему обеспечению удобрениями отечественного АПК.