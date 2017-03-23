МИНСК, 24 ма – Sputnik. Неустойчивая погода с осадками ожидается в Беларуси на предстоящих выходных 25 и 26 марта, сообщили Sputnik в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По словам синоптиков, ночью в субботу в Беларуси будут заморозки: температура воздуха опустится до отметок –1..–7°С. Днем по территории страны пройдет фронтальный раздел – ожидаются дождь с мокрым снегом. При этом днем воздух прогреется в северо-восточных районах республики только до +2°С, а в юго-западных – до +9°С.

В Гидромете сообщили, что в воскресенье 26 марта снова будет идти мокрый снег, а термометры покажут днем от +2 до +8°С.

В понедельник, по информации собеседников Sputnik, погода начнет меняться – в Беларусь начнут поступать более теплые воздушные массы из Польши: днем температура составит от +4 до +10°С, по юго-западу Беларуси – до +13°С.