МИНСК, 24 мар — Sputnik. Посольство США в Беларуси призвало американских граждан избегать митингов и демонстраций, соответствующая информация размещена на сайте дипмиссии.

Посольство в своем письме сообщило о предстоящих в ближайшие дни несанкционированных акциях, а также уточнило их маршруты и время проведения.



© Sputnik Иван Петров Лукашенко о Майдане: не могу допустить в Беларуси

"Мы напоминаем гражданам США, что даже мирная демонстрация может закончиться конфронтацией и насилием. Гражданам США рекомендовано избегать мест, где проходят демонстрации, и проявлять осторожность поблизости от любых больших скоплений людей, протестов или демонстраций", — указано в письме.

Напомнили в диппредставительстве и о необходимости проявлять все меры предосторожности в Беларуси. Также посольство США опубликовало контакты, по которым американские граждане могут связываться с дипмиссией в случае экстренных ситуаций.

Кроме посольства США, избегать митингов и демонстраций в грядущую субботу рекомендовала и астролог одной из белорусских областных газет — соответствующий совет был опубликован в астропрогнозе издания.