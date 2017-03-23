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Посольство США попросило американцев обходить митинги стороной

24.03.2017 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мар — Sputnik. Посольство США в Беларуси призвало американских граждан избегать митингов и демонстраций, соответствующая информация размещена на сайте дипмиссии.

Посольство в своем письме сообщило о предстоящих в ближайшие дни несанкционированных акциях, а также уточнило их маршруты и время проведения.

Посольство США попросило американцев обходить митинги стороной
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"Мы напоминаем гражданам США, что даже мирная демонстрация может закончиться конфронтацией и насилием. Гражданам США рекомендовано избегать мест, где проходят демонстрации, и проявлять осторожность поблизости от любых больших скоплений людей, протестов или демонстраций", — указано в письме.

Напомнили в диппредставительстве и о необходимости проявлять все меры предосторожности в Беларуси. Также посольство США опубликовало контакты, по которым американские граждане могут связываться с дипмиссией в случае экстренных ситуаций.

Кроме посольства США, избегать митингов и демонстраций в грядущую субботу рекомендовала и астролог одной из белорусских областных газет — соответствующий совет был опубликован в астропрогнозе издания.

 
Теги: Минск
 
 
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В письме диппредставительства напоминают о необходимости быть осторожными во время акций и митингов.

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