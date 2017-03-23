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Лукашенко: Людям надо железобетонно дать зарплату в 500 долларов
24.03.2017 14:21 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Люди должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область.
Глава государства конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан. "Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу", - пояснил он. Например, сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда.
"Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже недорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать, - отметил Александр Лукашенко. - Мы должны помочь людям найти работу. Поэтому вот так надо понимать: предложить человеку работать, задействовать его везде".
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Люди должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в...
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