

фото: ria.ru

Люди должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Глава государства конкретизировал свое поручение разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан. "Когда я говорил, что к 1 мая надо, чтобы все работали, я имел в виду, что вы должны им предложить работу", - пояснил он. Например, сейчас пришло время весенне-полевых работ, значит, можно сформировать бригады, которые бы трудились в сельхозпредприятиях. При этом нужно создать все необходимые условия для правильной организации труда.



Вместе с тем, подчеркнул президент, необходимо продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям, передает БЕЛТА .

"Человек не должен в одиночку искать эту работу, хотя, конечно, это его дело. Но сложившаяся ситуация, когда мы тоже недорабатывали в плане занятости людей, настораживает, и из этого надо делать выводы. Поэтому я и сказал, что к 1 мая в основном надо людей задействовать, - отметил Александр Лукашенко. - Мы должны помочь людям найти работу. Поэтому вот так надо понимать: предложить человеку работать, задействовать его везде".



Глава государства пояснил и требование не увольнять людей без согласования с местными органами власти: "Нельзя выкидывать людей ради увеличения заработной платы. Куда этот человек пойдет? Надо же определиться". То есть, если на предприятии сокращают несколько человек, руководители производства вместе с органами власти должны решить, куда их трудоустроить.



Александр Лукашенко также поинтересовался уровнем заработной платы в Гродненской области и еще раз напомнил о своем поручении выйти на средний уровень оплаты труда по стране в эквиваленте 500 долларов. "Если Гродно не получит, что тогда с Могилева требовать? Нам надо людям дать эту зарплату, чтобы она по стране была средняя. Это железобетонно надо сделать", - заявил он.