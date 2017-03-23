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Выступление Самойловой для Евровидения посмотрели больше миллиона раз
24.03.2017 14:46 — Разное | Sputnik Беларусь
За десять дней в интернете выступление Самойловой с песней для "Евровидения" посмотрели более миллиона раз только на YouTube. Также более миллиона просмотров у записи на сайте "Первого канала", активно оно распространяется и в социальных сетях.
Судьба участия Самойловой в конкурсе "Евровидение" тем временем стоит под вопросом: в среду СБУ запретила артистке въезд на Украину, а "Первый канал" отказался от предложения транслировать ее выступление дистанционно. В пятницу представители Службы безопасности Украины заявили, что решение о доступе Самойловой в Киев пересматривать не будут, а также СБУ пожелали певице "творческих успехов".
Юлия Самойлова — российская певица, участница ряда музыкальных проектов. Также Самойлова выступала на открытии Паралимпиады в Сочи в 2014 году.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, финал запланирован на 13 число. Решение отправить на конкурс Самойлову вызвало резкую критику в Киеве.
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Композиция "Flame Is Burning" была представлена менее двух недель назад как песня, с которой россиянка Юлия Самойлова должна представить страну на конкурсе песни...
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